Chiqui Lavado: «Tenemos una Feria que se adapta a una sociedad que cambia para ser más justa y mejor»

El periodista y director del programa de televisión 'Todo es Mentira', José Antonio Lavado Bueno, más conocido como Chiqui en la localidad, ha sido este año el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de Monesterio con su pregón. Hijo de don Antonio Lavado y de la señorita Mari Carmen, dos profesores que han marcado la vida de muchos monesterienses a lo largo de sus etapas académicas, Chiqui Lavado no pudo ocultar la «ilusión y felicidad» que sentía por ocupar el cargo de pregonero. También mostró un sentimiento de arrepentimiento fundamentado en que hace cuatro años (en agosto de 2019) ya le propusieron pronunciar el pregón inaugural de las fiestas, pero tuvo que declinar la invitación por diferentes motivos. «Me arrepiento de no haber dado este pregón en 2019 porque estaría pasando los mismos nervios que ahora mismo, pero a mi padre no le cabría el orgullo en el pecho», dijo haciendo alusión al fallecimiento de su padre. «No aplacéis las cosas que hacen felices a la gente que os rodea porque luego igual no hay una segunda oportunidad», expresó notablemente emocionado.

«No aplacéis las cosas que hacen felices a la gente que os rodea porque luego igual no hay una segunda oportunidad» CHIQUI LAVADO El pregonero solo tuvo buenas palabras y de agradecimiento hacia el pueblo de Monesterio y sus gentes a pesar de que se marchó de él hace ahora 25 años. «Quiero dar las gracias a Monesterio porque siempre nos hacéis sentir parte de él y por ser el sostén de mi madre cuando más lo ha necesitado», reconoció el periodista durante su discurso. Con respecto a la Feria y Fiestas de Monesterio, Chiqui Lavado detalló que ésta «permanece en lo esencial, pero que se adapta a una sociedad que cambia para ser más justa y mejor. En unos años hemos pasado de exhibir a la más guapa como si fuera un trofeo o como una feria de ganado, a que en algún momento fueran los guapo y guapa y ahora hemos pasado a celebrar a toda una generación, que será el futuro de este pueblo», reflexionó refiriéndose a la sustitución de la tradicional ceremonia de coronación de reina, damas y míster de la Feria, que este año se ha cambiado por un homenaje a los jóvenes de la quinta del 2005. Homenaje a la quinta del 2005 Precisamente en este acto homenaje al futuro de Monesterio participaron un total de 21 jóvenes de la localidad que este año cumplen la mayoría de edad. Todos ellos recibieron de manos de miembros de la corporación municipal una banda, así como diferentes obsequios. Loli Vargas, que abrió por primera vez la Feria y Fiestas de Monesterio como alcaldesa, explicó que la supresión de la ceremonia de coronación de reina, damas y míster viene motivado por las políticas de igualdad y que trata «de poner en valor el papel de los jóvenes al cumplir su mayoría de edad porque son nuestro futuro, pero que también es un acto homenaje para todos». Ampliar Un momento del acto homenaje a los jóvenes nacidos en 2005 Isabel Ambrona La alcaldesa dijo también en su discurso que la Feria y Fiestas de Monesterio son un punto de inflexión en el calendario de los monesterienses porque «marcan el paso del verano al otoño». También incidió en la idea de que Monesterio no es un pueblo cualquiera y que, poco a poco se está convirtiendo en un referente en todos los sentidos , «considerado por muchos 'la fuerza del sur'». Loli Vargas también quiso celebrar con todos los vecinos la excelente noticia de la reapertura de la mina de Aguablanca, que llegaba a principios de esta semana, y la correspondiente creación de empleo y riqueza que repercutirá directamente en la vida de Monesterio. La sequía fue otro de los puntos que tocó la alcaldesa en su discurso como una de las mayores preocupaciones. «Hasta el momento, y gracias a los pozos, no hemos sufrido cortes de agua, pero a partir de ahora la situación puede cambiar», aseveró a la vez que agradeció a los vecinos su esfuerzo diario para combatir esta falta de agua. Entrega de premios En el acto inaugural de las fiestas que tuvo lugar en la noche de ayer también se entregaron los premios del XI Certamen Literario de Poesía, 'Antonio Román Díez', que este año ha recaído sobre Nélida Real Rodríguez con sus versos titulados 'De nuevo', y del XXXVII Certamen Literario de Relatos, 'Villa de Monesterio, cuyo premio ha sido conseguido por Javier Molina Palomino con su relato 'El libro de los muertos'. Los premios de ambos fueron entregados por la concejala de Cultura, Manuela Ferreira.