La sequía marca la XI Feria Comarcal del Huerto de Tentudía

La sequía, provocada por la falta de lluvias, ha marcado claramente esta edición de la XI Feria Comarcal del Huerto de Tentudía, que se celebró este sábado, 27 de agosto, en la zona conocida como 'La Rambla' de Monesterio.

La actividad, que pretende poner en valor productos de la huerta, típicos de la comarca, tan solo contó este año con dos puestos dedicados a ellos, de entre una veintena de stands que conformaron el Mercado Campesino. Solo los más madrugadores pudieron hacerse con productos de temporada. Sin duda, el más codiciado fue el tomate.

Lo que sí pudieron encontrar vecinos y visitantes fueron vinos y aceites de la comarca, quesos artesanos, dulces tradicionales, semillas y plantas medicinales, abonos naturales y artesanía variada, entre otros muchos productos como chocolate artesano. Los más pequeños también disfrutaron con el taller 'En cada huerto un nido', poniendo color a sus cajas-nidos, que luego fueron instalados en el campo.

Los asistentes también pudieron disfrutar de catas de diferentes aceites de oliva de la comarca, entre los que no faltó el local de la Cooperativa de San Isidro Labrador, así como de diferentes variedades de tomates. Además, hubo tiempo para el intercambio de semillas y para diferentes concursos. El premio al mejor puesto fue para 'La huerta (no está) feliz'. Este sin duda fue uno de los stands más reivindicativos y que puso de relieve la falta de agua en nuestros huertos con el objetivo de concienciar a la ciudadanía. Ya no fue solo por su nombre en el que claramente se indicaba que la huerta «no está feliz» por falta de lluvias. Entre sus productos pudieron verse diferentes carteles, elaborados por las pequeñas que participaron en este puesto, en los que se hacía alusión a este tema: «No he crecido porque agua no he tenido», junto a un melón; «Mucho decimos, pero gastando agua seguimos»; o «Sequía en Monesterio, por favor ahorra agua. Gracias».

Carteles reivindicativos de la falta de agua y aceite de la Cooperativa de San Isidro, que pudo degustarse / I.AMBRONA / CEDIDAS

El premio a la mejor elaboración de sopones fue para 'Villalba y amigos'. Los sopones son un plato típico de la localidad elaborado a base de pimiento, ajo, tomate, sal y pan. Por último, el premio al tomate más gordo, que pesó casi un kilo, fue para un ejemplar del huerto del abuelo Eloy que se aproximó al kilo. Concretamente la báscula marcó 926 gramos.

Elaborando sopones; tomate ganador del concurso y cartel reivindicativo de la sequía / CEDIDAS

La Feria Comarcal del Huerto de Tentudía fue puesta en marcha, hace ya once años, por la asociación local, Cúriga-Ecologistas en Acción Monesterio con el apoyo del Ayuntamiento. Se ha convertido en una cita obligada para agricultores de la zona, que aún labran la tierra para obtener de ella productos de primerísima calidad y respetuosos con el medio ambiente.