La Patrulla 'Gotina' pide a todos los vecinos de la Mancomunidad reducir el consumo de agua

La Patrulla 'Gotina', formada por los alumnos de Educación Infantil del C.E.I.P. 'El Llano' de Monesterio, ha lanzado un mensaje urgente a todos los vecinos de la comarca: reducir el consumo de agua ante la situación en la que se encuentra el embalse de Tentudía. «¡Entérate!» gritan una y otra vez los niños en un vídeo que la Mancomunidad ha difundido a través de sus redes sociales.

Se trata de una iniciativa recogida en el marco de la 'Campaña de Sensibilización para el Ahorro de Agua' ante las escasas reservas hídricas de la presa que abastece a más de 20.000 habitantes de la zona. Una situación que, si bien es grave y aprieta en la cuenca del Guadiana, se repite a lo largo y ancho de la geografía española.

Por eso, y dado que la Patrulla 'Gotina' ha comprobado que la población «no sabe hacerlo», ha formulado algunas indicaciones para frenar la situación, porque «cada vez hay menos agua». Cerrar los grifos cuando no sean necesarios, priorizar la ducha al baño, usar la regadera, vigilar el goteo o no poner el lavavajillas y la lavadora hasta no completarlos son algunas de las recomendaciones que los pequeños hacen. Y añaden una advertencia: «no nos gustaría tener que repetir este mensaje».

La actividad del vídeo se complementa con otras trabajadas en el aula para educar a los alumnos en el uso responsable del recurso natural.

Situación «extrema y alarmante»

Según el último parte semanal emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a fecha de 14 de febrero de 2.022, el embalse de Tentudía dispone de 1,1 hectómetros cúbicos de agua de los 5 que tiene de almacenaje. Una cifra que representa el 21% de su capacidad y que ha descendido en 0,4 puntos desde la pasada semana. Con respecto al año pasado por esta misma fecha, el agua disponible se ha reducido a la mitad, cuando el embalse contaba con 2,2 hectómetros cúbicos.

Las medidas restrictivas, el uso de pozos de sondeo municipales para explotaciones ganaderas a través del anillo perimetral y las campañas de sensibilización completan las actuaciones para sostener una situación que Eloy Sánchez, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Monesterio, cataloga de «extrema y alarmante».