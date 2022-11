Nuevos cortes de agua en varias calles de Monesterio este lunes, 7 de noviembre

El Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha informado hace unas horas de un corte no programado en el sumistro de agua de varias calles de Monesterio para este lunes, 7 de noviembre.

La interrupción del servicio se ha producido a las 11.00 horas de la mañana por obras de mejora, según explica. Se restablecerá una vez concluyan las actuaciones.

De este modo, las vías que desde media mañana se encuentran sin suminitro de agua son C/ Río Viar, C/ La Noria, C/ El Cerezo, C/ Mesones, C/ Eduardo Acosta, C/ Era de Don Pedro, C/ Cerro de la Fuente y la C/ Constitución.