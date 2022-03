Monesterio se solidariza con Ucrania

Una vez más, Monesterio se vuelca con quienes más lo necesitan. La violencia rusa que azota en estos momentos a Ucrania está dejando ciento de miles de refugiados que huyen de su país y necesitan ayuda.

Esta crisis humanitaria en el este de Europa ha desatado también una oleada de solidaridad que Monesterio no ha pasado por alto. En este sentido, tres negocios locales, el C.E.I.P. 'El Llano', el I.E.S. 'Maestro Juan Calero', así como sus respectivas Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, y la Escuela Infantil Municipal están desde este pasado martes recolectando productos para enviar a quienes huyen de la guerra.

Artículos de higiene infantil como gel, champú, pañales, pasta dentífrica, toallitas, etc.; ropa de abrigo para niños; material de primeros auxilios como gasas, vendas, algodón, suero fisiológico, agua oxigenada, Betadine, etc.; y productos de higiene femenina (tampones, compresas, etc.) son algunos de los bienes que se demandan a la ciudadanía.

Los vecinos que así lo deseen podrán efectuar sus donaciones en los diferentes puntos habilitados para ello hasta este próximo viernes, 11 de marzo. En horario de mañana, de 9 a 10, los productos podrán acercarse hasta el Edificio Llano I del colegio. Por la tarde, de 17 a 19 horas, podrán depositarse en la Casa de la Cultura. Por su parte, también se recogerán artículos en los supermercados Eroski, Día y Alimentación 'El Pilar', así como en el Instituto de la localidad y en la Escuela Infantil Municipal durante su horario habitual de apertura.

Monesterio-Sevilla-Ucrania

Esta colecta se trata de una iniciativa canalizada a través de la ONG 'S.O.S Ayuda sin Fronteras', que como otras muchas organizaciones de ayuda humanitaria se encuentran dando respuesta a los refugiados ucranianos. En concreto, las donaciones de los monesterienses se transportarán hasta la sede de la ONG en Sevilla, para luego alcanzar su destino final.

Según ha podido saber HOY Monesterio, las primeras cajas ya han llegado a la capital hispalense y pronto llegarán a las manos de quienes ahora más lo necesitan.