Monesterio da hoy la bienvenida a cuatro días de romería en la pradera del Culebrín

El año pasado, durante la procesión del Santo por las calles de la pradera / Isabel Ambrona Durante estos días los vecinos se trasladan unos 9 kilómetros al sur, con el único propósito de disfrutar de la convivencia y del buen comer entre amigos, familiares y foráneos

Un año más, y ya van 76, Monesterio da hoy, jueves 16 de mayo, la bienvenida a cuatro días de romería, que hará que prácticamente todo el pueblo se traslade hasta la pradera del Culebrín -que se encuentra a unos 9 kilómetros al sur de la localidad- para venerar a San Isidro Labrador, Patrón de los agricultores. Además del trasfondo religioso que rodea a esta fiesta, los monesterienses esperan ansiosos su llegada dado que durante estos días su principal propósito es el de disfrutar del cante, del baile, de la convivencia entre amigos, familiares, vecinos y foráneos y, cómo no, del buen comer.

Para ello, desde la Hermandad de San Isidro, con la colaboración de diferentes colectivos locales así como del propio ayuntamiento, se ha elaborado un programa de actividades que ya comenzó en la tarde de ayer, miércoles 15 de mayo, con la tradicional procesión del Santo por las calles del pueblo y que continuará hoy, jueves 16 de mayo, con el camino hasta la pradera del Culebrín.

Durante la jornada de mañana, viernes, las actividades se trasladarán a la pradera. A partir de las 17:00 horas la Peña Mojonera 'El Chorrito' celebrará las eliminatorias, la semifinal y la final de su tradicional campeonato de 'Mojón', un deporte que sin duda alguna es una seña de identidad del municipio. Más tarde, a partir de las 19:00 horas una Charanga marcará el ritmo por las calles de la pradera para el disfrute de los romeros. Ya por la noche, sobre las 22:00 horas habrá animación a cargo de DJ Rega en la carpa instalada en el recinto.

El sábado, 18 de mayo, la Peña Ecuestre 'El Estribo' tiene prevista la celebración de juegos ecuestres, a partir de las 18:00 horas. Una hora más tarde, a las 19:00 horas, una charanga volverá a poner rimo a la tarde. Ese mismo día, el 'Trío Géminis' se encargará de animar la noche, a partir de las 22:00 horas, también en la carpa.

El domingo, Monesterio dirá adiós a su romería con la celebración de una Santa Misa, que bendecirá los campos, por la mañana en la pradera. Ésta tendrá lugar a partir de las 12:30 horas y será cantada por la 'Coral Cabarco'. Seguidamente, el Santo recorrerá las calles del Culebrín acompañado por tamborileros. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas habrá juegos organizados por la peña mojonera 'El Chorrito' y la AMPA 'El Llano'. La entrega de premios y el sorteo del lote de productos donados por la Hermandad de San Isidro, tendrá lugar a partir de las 19:00 horas de la tarde.

Servicio de autobuses

Durante los días 16, 17 y 18 de mayo, jueves, viernes y sábado, respectivamente, la Hermandad pondrá a disposición de todos los vecinos un servicio de autobuses de pago que recorrerán el trayecto que dista desde la pradera hasta Monesterio. El jueves, día 16, este servicio se hará efectivo en tres turnos. A las 22:30, a las 00:00 y a las 02:00 horas. El viernes 17 y el sábado 18, su horario cambiará. La salida de los autobuses se efectuará a las 00:00, a las 02:00 y a las 04:00 horas.

Fiesta con precaución

Durante los días en los que Monesterio vive una de sus fiestas más importantes, hay que tener especial cuidado con las viviendas en el municipio, ya que se trata de una fecha muy 'golosa' para ladrones con el traslado de todo el pueblo a la pradera.

De esta forma, y recordando la indicaciones que cada año ofrece la Policía Local, se aconseja a los vecinos comprobar en sus domicilios que puertas y ventanas están bien cerradas; no bajar totalmente las persianas; no dejar dinero ni objetos de valor a la vista desde el exterior; y no desconectar el timbre de la puerta, ya que es una señal inequívoca de ausencia.

En la pradera también hay que extremar las medidas de seguridad respecto al vehículo y pertenencias y evitar dejar objetos de valor en el interior del mismo.