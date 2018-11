Los monesterienses también se movilizan por un tren digno para Extremadura en Cáceres Algunos de los vecinos que han acudido a la cita / CEDIDA Han sido alrededor de medio centenar de vecinos los que hasta allí se han trasladado, gracias a un autobús gratuito, facilitado por el consistorio local ISABEL AMBRONA y ÁLVARO RUBIO Cáceres Domingo, 18 noviembre 2018, 18:38

Vecinos de Monesterio se han sumado este 18 de noviembre, pese a la lluvia, a las reivindicaciones por un tren digno en Extremadura, que han tenido lugar esta mañana en Cáceres, convocadas por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril y en la que han participado miles de personas.

El objetivo era claro: concienciar al Gobierno Central y a toda España de las dificultades de nuestra región con respecto a su lamentable red ferroviaria y gritar bien alto que los extremeños están «hartos» de los retrasos e incidencias del tren que «comunican» la región con el resto del país.

Han sido alrededor de medio centenar de monesterienses los que se han podido trasladar a la capital cacereña, gracias a la puesta a disposición de un autobús, de forma gratuita, por parte del consistorio local.

La marcha

La marcha comenzó a las 12.00 horas. En la cabecera han estado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el líder del PP en la región, José Antonio Monago, acompañados de los consejeros del Ejecutivo extremeño; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; los presidentes de las dos diputaciones; el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista; la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; representantes de Ciudadanos; así como de la patronal y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Tras ellos y a los lados de la avenida de Alemania y el Paseo de Cánovas, los miles de asistentes.

La marcha ha transcurrido sin incidentes y el número de personas congregadas según la Delegación del Gobierno es de 15.000 y según los organizadores de 25.000.

En las pancartas, acompañadas de banderas extremeñas podían leerse reivindicaciones como 'Papa, ven en tren, pero que llegue, no como los extremeños', 'No trenes viejos, no más basura, el tren nuevo ya y el AVE a Extremadura', según ha apuntado la Agencia Efe en nota de prensa.

El manifiesto final de este 18N ha sido pronunciado por la directora del Diario HOY, Manuela Martín, y el director de El Periódico Extremadura, Antonio Cid de Rivera, en representación de los medios de comunicación extremeños.