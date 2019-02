«Siempre nos acompañamos en nuestras locuras y esta no iba a ser menos» Nieves -a la iquierda- y Gloria -a la derecha-, amigas desde la infancia / CEDIDAS PREGÓN DEL CARNAVAL 2019 Gloria Bayón y Nieves Cháves, de 26 años y amigas íntimas desde la infancia, son las encargadas de pronunciar el pregón de Carnaval este año, una experiencia que califican «como un regalazo» ISABEL AMBRONA Martes, 26 febrero 2019, 15:16

Muchos nervios, pero a la vez mucha ilusión y ganas de que todo el mundo lo pase bien y disfrute. Esta es la mezcla de sentimientos que desde hace un par de semanas se han apoderado de las amigas desde la infancia Gloria Bayón y Nieves Cháves, de 25 años. Este año serán ellas las encargadas de pronunciar el el pregón del Carnaval en Monesterio, en la noche del próximo viernes, 1 de marzo, en la Casa de la Cultura.

Una llamada

Su historia como pregoneras comienza con una llamada de teléfono a Gloria a la salida del trabajo, hace ahora unas dos semanas. Al otro lado del aparato estaba Juan Molina, Concejal de Cultura del ayuntamiento, que es quien le propone a Gloria la idea de ser pregonera este año. «Me quedé en shock y no sabía qué decirle, no me lo esperaba», nos cuenta la joven, «Juan me notó enseguida en la voz que me daba vergüenza y ya me dijo que no tenía por qué ser yo sola, que podía decírselo a una o varias amigas, pero que le dijera que sí. Ahí fue cuando automáticamente pensé en mi amiga Nieves».

«Siempre nos acompañamos mutuamente en nuestras locuras y esta no iba a ser menos, ya que lo hemos celebrado todo juntas desde pequeñas», establece Gloria. Fue al día siguiente cuando Gloria le comenta a Nieves la idea. «Cuando me llamó para proponérmelo no me lo pensé ni un segundo», confiesa Nieves, «todo esto supone una experiencia más en nuestra amistad y la teníamos que vivir juntas, es un auténtico regalazo».

Ambas se declaran fanáticas del Carnaval, aunque lamentan no poder disfrutarlo tanto como les gustaría por motivos laborales, que les ocupan la mayor parte del tiempo.

«Si todo esto está saliendo adelante es gracias a nuestras madres y a algunas otras personillas que se están volcando con nosotras y que lo están disfrutando más o igual que nosotras, si cabe», dicen.

«Siempre tenemos las mismas ideas»

A pesar de ello, tienen anécdotas para completar un libro con motivo de estas fiestas en Monesterio. «Con cuatro trapos nos apañamos», recuerdan algunos Carnavales que, improvisando vestuario, dicen haber sido «los mejores y haberlos disfrutado al cien por cien». Además, «parece que siempre tenemos las mismas ideas», sonríen en complicidad, «si nuestras amigas no se han disfrazado un año, nosotras dos nos hemos acoplado con algún otro grupo».

Con respecto al disfraz que lucirán este viernes, éste continúa siendo un misterio. Algo que aportará esa magia de la que es característica Don Carnal. Sin embargo, han adelantado a este medio que será «colorido, muy alegre y que tanto el disfraz, como todo lo que gira en torno a él tiene una temática muy bonita».

Ahora, cuentan impacientes las horas para el gran día y esperan que todos los vecinos de Monesterio les acompañen en su gran noche, en la que desean hacer disfrutar a todas las personas que quieran acompañarlas.