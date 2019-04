Óscar Calderón enseña a Arturo Valls a saborear el Jamón de Monesterio Momento en el que Arturo Valls prueba en '¡Ahora Caigo!' el Jamón de Monesterio de las manos de Óscar / ATRESMEDIA Lo hizo la semana pasada durante el especial 'Los 11 Fantásticos del programa ¡Ahora Caigo!' para el que fue seleccionado ISABEL AMBRONA Lunes, 8 abril 2019, 18:23

Desde que hace un año se atreviera a desafiar a Arturo Valls en su propio programa, '¡Ahora Caigo!' de Antena 3, el monesteriese Óscar Calderón no ha tenido bastante y ha vuelto a hacer de las suyas en su 'hábitat natural': delante de las cámaras de televisión.

Lo hizo debido a que fue seleccionado por la productora de este magazine televisivo a participar en el especial de la semana pasada denominado 'Los 11 fantásticos'.

La gran novedad de estos especiales, según detalló Antena 3, es que los concursantes no cambian cada día. Cada semana, 11 concursantes competirán con el objetivo de tirar al mayor número de contrincantes posible. Los 11 concursantes que más rivales hayan tirado durante las dos rondas se volverán a ver las caras en una gala final que se emitirá el próximo lunes 15 de abril. En este especial de '¡Ahora Caigo!', los concursantes lucharán por conseguir 200.000 euros. Una final a la que, desafortunadamente, Óscar no ha llegado.

En esta ocasión, Óscar fue más allá y enseñó al mismísimo Arturo Valls a comer Jamón de Monesterio, ante miles de espectadores, nacionales e internacionales. Tras ser elegido por el concursante central para el desafío, Óscar no se lo pensó dos veces y sacó un plato de 'Jamón de Monesterio' mientras abandonaba su sitio y se posicionaba en medio del plató junto al presentador.

«Esto no es como comer kikos»

«Mira lo que te traigo aquí, Aturo, te voy a enseñar cómo se prueba el Jamón de Monesterio porque esto es gourmet, no te vayas a pensar tu que esto es como comer kikos», le dijo sin rodeos. «Con los dos deditos coges la loncha, sacas la lengua y te lo posas. 'Push' la lengua al cielo de la boca, redondelito, el saliveo, ahí lo aguantas unos segundos y después te tragas la saliva, no el jamón».

Arturo Valls saboreando el jamón / ATRESMEDIA

Dicho y hecho, Arturo obedeció gustoso las instrucciones de Óscar y siguió sus pasos a rajatabla, bromeando con que el ritual a seguir parecía el de «tomar la hostia consagra». Unas experiencias, que tras probar el producto estrella de Monesterio Valls llegó incluso a poner a la misma altura.

Durante una entrevista con HOY Monesterio, el propio Óscar reconoció que este ritual se lo inventó en su casa. «Yo llevo mi pueblo allá donde voy, y esta vez no iba a ser menos, empecé a darle vueltas a la cabeza y me inventé yo solo este ritual de comer jamón», explica Calderón.

Además, la propia cadena de televisión ha subido a su página web el momento en el Valls prueba el Jamón de Monesterio como uno de los mejores mejores momentos de este programa especial. «Óscar ha llegado a '¡Ahora caigo!' con un regalazo para el sentido del gusto: jamón ibérico de Monesterio. Y ha enseñado a Arturo Valls cómo hay que comerlo bien para disfrutarlo al máximo. ¡Toma nota de esta lección gastronómica!», reza el post que ya acumula miles de visitas.

Su sueño

«Me encantaría que alguna vez me dieran la oportunidad de estar en el papel de un presentador de televisión, ya he vivido muchas veces la experiencia de ser concursante, así que creo que podría aportar mucho», confiesa Óscar a quien esta afición de ir a televisión a concursar le viene desde que probó la experiencia a finales de 2005. Desde entonces ha participado en varios programas televisión, de diferentes cadenas nacionales y autonómicas. Recuerda que su primera aparición en televisión fue en el concurso de Telecinco 'Allá tú', de Jesús Vázquez. También concursó en un par de ocasiones en la 'Ruleta de la Suerte', de Jorge Fernández, en Antena 3 -donde también fue llamado por segunda vez para un especial- y en 'El precio justo', con Juan y Medio y en 'Toma cero y a jugar', con Dani Muro.

A pesar de todo este currículum televisivo, Óscar no ha acumulado más de 20.000 euros en premios. «La verdad es que la suerte no me ha acompañado, pero la experiencia de ir, venir, la convivencia, el estar delante de una cámara, todo eso ya es para mí un premio».