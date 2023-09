El monesteriense que elabora guitarras con leña de árboles caídos

«Se necesitan varias artes para hacer una guitarra bien y poder ser objetivo a la hora de valorar si ese instrumento vale la pena o no». Así define Jesús Gerada (Monesterio, 1967) la labor de un 'luthier'.

El artista comenzó Ingeniería Industrial en Sevilla y, un año antes de concluir los estudios, volvió a su pueblo natal. Es el encargado del mantenimiento y alquiler de una casa rural de la que es propietario. Actualmente compagina esta labor con la creación de guitarras hechas a partir de madera de árboles caídos en la zona de Tentudía.

Entre sus aficiones destaca la música, la albañilería, el bricolaje o trabajar con la madera: «Hacer cualquier proyecto que sea artesanal». «Todo lo manual que he hecho a lo largo de mi vida me ha servido para tener la capacidad de crear guitarras», explica.

Esta idea de hacer instrumentos artesanales surge por la experiencia de toda una vida, por lo que ha sido un proceso de mejora y aprendizaje paulatino.

«Llevo años con guitarras en las manos. Todas las que se estropeaban en el pueblo me las daban a mí. Como me gustaba mucho la electrónica, no me daba ningún miedo desarmarla, ver qué sucedía y cómo era su funcionamiento», confiesa.

