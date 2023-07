La XIV Ruta Cicloturista 'Jamón de Monesterio' se celebra este año el 19 de agosto

La XIV edición de la Ruta Cicloturista 'Jamón de Monesterio', que combina lo mejor del deporte y la gastronomía local, será este año el próximo sábado 19 de agosto. Organizada por el club local ciclista 'Corona Chica Piñón Grande', se trata de una prueba de carretera no competitiva para categorías de ciclismo adaptado a partir de los 15 años, tanto masculino como femenino. Su ruta circular de unos 86 kilómetros discurre por bellos parajes de la comarca de Tentudía como son los municipios de Pallares, Montemolín, Cabeza la Vaca y Calera de León, además de la esperada subida al pico más alto de la provincia de Badajoz: la Sierra de Tentudía. Con salida y llegada al Pabellón Multiusos de Monesterio, posee un desnivel positivo acumulado de 1.734 metros, convirtiéndose así en una prueba «rompepiernas» para la que es necesario estar preparado físicamente.

Esta cita deportiva ya se ha ganado la confianza de centenares de aficionados al ciclismo que no dudan en acudir cada año a ella. Y es que, no es para menos. «Participarás en muchas ciclos, pero en ninguna te ofrecerán el avituallamiento de la Jamón de Monesterio, en el que un cortador te prepara el bocadillo de jamón in situ para terminar la carrera con garantías», destaca en sus redes sociales el club ciclista organizador.

Paso del pelotón por la emblemática Rotonda del Jamón de Monesterio

La cicloturista comenzará a partir de las 8.30 horas de la mañana y partirá del Pabellón Multiusos de Monesterio. Atravesará toda la Nacional 630 hasta llegar a la emblemática rotonda del jamón, dirección a Santa Olalla del Cala (Huelva). A continuación, el pelotón llegará hasta la zona conocida como 'El Culebrín' para luego dirigirse hacia Pallares, Montemolín y Calera de León y emprender la subida a la Sierra de Tentudía. En la cima, un cortador de jamón esperará a los ciclistas para ofrecerles un avituallamiento de lo más especial. Ya con la energía proporcionada por las 'barritas ibéricas', el pelotón bajará hasta Cabeza la Vaca, para luego regresar por Calera de León a la línea de meta, ubicada en Monesterio, y volver a comer más jamón.

Inscripciones

Las inscripciones ya se pueden realizar en la web de Ciclismo Extremadura antes del 19 de agosto y hasta completar las 250. El precio para federados es de 30 euros y de 38 euros para no federados. Estos últimos ocho euros de más para ciclistas no federados se corresponden con el valor de una licencia obligatoria de un día de duración.

Serán obsequiados con una paleta ibérica los clubes más numerosos, así como los participantes de mayor y menor edad que finalicen la prueba. Los participantes que así lo soliciten también podrán disfrutar de una comida por valor de 8 euros.