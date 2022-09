El 'Mone' empata a uno en su primer encuentro a domicilio de la temporada

El Club Polideportivo Monesterio logró en la mañana del pasado domingo, 24 de septiembre, sumar su primer punto de la temporada en el Estadio Municipal del Club Deportivo San Serván, de la localidad de Arroyo de San Serván. Lo hizo tras conseguir un empate a uno, en un encuentro marcado por la polémica y las sanciones arbitrales.

El partido, que arrancó a las doce de la mañana, registró gol apenas unos minutos después del saque inicial. En el minuto tres, un córner a favor de los arroyanos terminó por colar el balón en la portería amarilla de la mano del capitán del conjunto local, Alejandro Moreno.

Con el marcador 1-0, el juego continuó, no sin falta de ocasiones por parte de uno y otro equipo, que en ningún caso llegaron a materializarse. No fue hasta entrado el minuto 83 cuando un penalti señalado por el colegiado tras una falta al amarillo Raúl Contreras igualó el marcador a uno. Dailer fue el encargado de anotar el tanto, que no solo sirvió para abrir el marcador del conjunto, sino opara inaugurar el casillero amarillo esta temporada, en goles y en puntos.

Destacaron en el partido las numerosas amonestaciones por parte del colegiado a jugadores de ambos equipos. Los amarillos Álvaro Naranjo, y el propio autor del gol, Dailer, fueron expulsados en la segunda parte por doble amarilla, en el minuto 70 y 83, respectivamente. El comportamiento de algunos aficionados locales obligó al árbitro a requerir a agentes de la Guardia Civil en el campo de fútbol, una actitud que desde el C.P. Monesterio condenan «enérgicamente».

El de esta segunda jornada liguera se trata de un «sufrido punto» que hace al 'Mone' continuar con su andadura en la Primera División Extremeña con «humildad, trabajo y haciendo equipo», claves, según indica el club, para conseguir sus objetivos.

Clasificación

Con dos partidos disputados, el C.P. Monesterio ocupa en estos momentos la undécima posición en el ranking del Grupo IV. Le igualan a puntos el C.D. Usagre, la E.M.D. Aceuchal, el Higuera C.F. y el Sport Club La Garrovilla. Solo el C.P. Oliva, que no suma ningún punto, se sitúa por debajo de los amarillos.