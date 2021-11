La competición enfrenta mañana al 'Mone' contra el C.D. Santa Marta en el Municipal

Once titular de una de las pasadas jornadas. / C.P. Monesterio.

Un domingo más, la liga llega al Estadio Municipal de Monesterio. En esta ocasión, la octava jornada de competición enfrentará al conjunto local con el Club Deportivo Santa Marta.

Está previsto que la pelota eche a rodar a partir de las doce del mediodía de este domingo, 14 de noviembre, en el Municipal. Los de Bielsa tendrán noventa minutos por delante para hacerse con los tres puntos que se ponen en juego ante un rival que acumula más derrotas que victorias en lo que va de competición. Con cuatro puntos, el Club Deportivo Santa Marta ocupa la décima posición -de doce- en la clasificación de este grupo IV de la Primera División Extremeña. En la última jornada, viene de perder frente al actual líder, la U.C La Estrella - equipo con el que los amarillos empataron en la segunda jornada de liga-.

Mientras tanto, los monesterienses se sitúan dos posiciones por encima de su rival. Empatados a puntos con la E.M.D. Solana, acumulan un total de siete, futo de un inicio de temporada que parece no marchar como se preveía. Tanto es así que el club amarillo ha hecho, a través de sus redes sociales, un llamamiento a su afición. Consideran el encuentro de mañana «una auténtica final ante un rival directo» y piden el apoyo de todos para «ganar sí o sí», porque «no vale otra cosa». Se trata de una oportunidad para los amarillos de recuperar la confianza tras lo sucedido en el partido de la última semana, donde el C.P. Oliva conseguía empatar en el último momento y arrebatarle los tres puntos a los locales.

Once ideal

Pese a que los esfuerzos de la plantilla del 'Mone' no se han visto materializados en los marcadores de los encuentros disputados hasta ahora, lo ciertos es que sus jugadores no paran de colarse en el once ideal de su grupo semana tras semana. En esta ocasión era Cubo, el capitán del equipo, quien lograba entrar en esta selección de futbolistas. Su trabajo en el partido celebrado ante el C.P. Oliva el pasado domingo lo hizo merecedor de ello. Sin duda, una buena noticia que sirve de aliento en una racha un tanto gris para los amarillos.