Curso gratuito este verano en Calera de León para obtener competencias clave de nivel 2 Versará sobre comunicación en lengua castellana y competencia matemática

La localidad vecina de Calera de León acogerá a partir del próximo 17 de junio un curso gratuito para obtener competencias clave nivel de 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas en la modalidad de comunicación en lengua castellana y competencia matemática.

La formación tendrá una duración de 25 horas y se extenderá desde el 17 de junio y hasta el 27 de agosto.

Podrán ser partícipes de la misma todas aquellas personas trabajadoras desempleadas que no tengan acceso a un certificado de profesionalidad de nivel 2 según el Art. 20.2 del R.D. 34/2008, que establece que no debe poseer graduado en ESO, no poseer un certificado de profesionalidad de nivel 2 y no tender superada la prueba de acceso a la universidad.

El plazo de matriculación se extiende hasta completar el número de solicitudes. Para más información pueden contactar con la empresa encargada de su impartición 'Formación Extremeña' en los números de teléfono 924 984 374 y/o 665 649 712.