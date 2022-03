Corto pero intenso Carnaval en Monesterio tras la pandemia

«Corto pero intenso», estas son las dos palabras con las que la Universidad Popular de Monesterio ha descrito el Carnaval, celebrado este pasado fin de semana en la localidad, después de que pandemia provocada por el covid-19 irrumpiera en nuestras vidas, cambiando nuestras costumbres y fiestas. Aunque con una programación especial, en la que se han echado en falta actividades propias de un Carnaval normal en la localidad, lo cierto es que grandes y pequeños han podido sacar su lado más festivo y colorido y pasarlo bien entre el viernes, 25 de febrero y hoy, martes 1 de marzo.

Las actividades entorno a Don Carnal comenzaron el viernes en los centros educativos locales con actividades diseñadas para los más pequeños, este año a puerta cerrada. ya que no se ha celebrado el tradicional desfile infantil por las calles del municipio. La Comisión de Coordinación Pedagógica del C.E.I.P. 'El Llano' decidió no llevarlo a cabo dada la «imposibilidad de mezclar alumnos de diferentes ciclos» y la «prohibición de organizar actividades con público» según detalló el director del centro escolar, Juan Molina. La edición de este año ha estado protagonizada por disfraces que hacían referencia a fiestas típicas extremeñas; 'Los negritos de San Blas' de la localidad cacereña de Montehermoso,el 'Peropalo' de Villanueva de la Vera, o el 'Jarramplas' de Piornal, junto a romanos y, como no, cortadores de Jamón de Monesterio. El patio del edificio 'Llano II' fue lugar elegido para el desfile, ante la imposibilidad de realizarlo por las calles, según ha explicado el propio colegio en nota de prensa.

Una muestra de los disfraces de los pequeños del CEIP El llano / CEDIDAS

Más tarde, el auditorio municipal acogió la tradicional 'Noche de Humor', este año sin Pregón de Carnaval pero sí con las actuaciones de los Cómicos de Morera y Meni y la Chirigota 'Los geni de Cádiz'. Los vecinos de Monesterio tuvieron las risas aseguradas con el espectáculo 'La vida es un cachondeo' y las propuestas musicales de los finalistas de la última edición del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (C.O.A.C).

Durante una de las actuaciones de la 'Noche de Humor' del viernes / UP MONESTERIO

La lluvia truncó el desfile del sábado

El sábado, la escasa lluvia que cayó sobre Monesterio (unos 5,4 litros por metro cuadrado, según la Aemet), impidió el desfile programado por la tarde, pero no las ganas de disfrazarse y pasarlo bien de los monesterienses. La organización tenía un plan b. Por ello, las actividades se trasladaron directamente al Pabellón Multiusos, donde hubo animación a base de ritmos carnavalescos por parte de la agrupación 'Los danzarines emeritenses'. A continuación, se celebró el tradicional concurso de disfraces y, más tarde, continuó la fiesta a cargo de la orquesta 'Dynamic' y del DJ Masstesía.

En modalidad de adultos, que comprende a los mayores de 16 años, el premio al grupo más numeroso fue para 'Arlequines y Bella y Bestia', que se embolsó 70 euros. El primer premio, valorado en 200 euros, fue para 'Bendita Primavera'; el segundo, valorado en 150 euros, para 'Bella y Bestia y su familia'; y el tercero para 'Arlequines salen a la calle', que ganaron 100 euros.

En junior, desde los 8 y hasta los 15 años, 'Animadoras y Bucaneros' se llevaron 50 euros por ser el grupo más numeroso. 'Los búhos' consiguieron 100 euros por ser el mejor disfraz de grupo, a juicio del jurado. 'Las animadoras' se hicieron con la segunda posición y se embolsaron 65 euros. En individual, 'La Reina de copas' obtuvo 50 euros de premio por quedar en primera posición; mientras que el disfraz 'Por fin llegó el color', consiguió 30 euros de premio.

En la modalidad infantil, que fue la más participativa, 'Los Picapiedra' ganaron el premio al grupo más numeroso, así como primer clasificado de grupo. Por ambos galardones se embolsaron 115 euros, 40 y 75 euros, respectivamente. En segunda posición quedó el grupo 'La vuelta al mundo', que ganó 60 euros.

Por parejas, 'Los golosotes' consiguieron el primer premio y se embolsaron 50 euros; mientras que 'Bajo el mar' quedó como segundo clasificado y obtuvo 30 euros. Con el mismo premio en metálico, fueron 'Cabil argelina' y 'Luli Pampim', según apunta el consistorio en nota de prensa.

Foto de familia de los premiados en el concurso de disfraces / ELENA AMBRONA

Domingo de sardina, migas y chocolatada

El domingo se celebró el tradicional Entierro de la Sardina, a partir de las 16:30 horas en el Recinto Ferial. Por la mañana, tuvo lugar una actuación infantil a cargo de 'Carnaval Kids Show' y a partir de las 14:00 horas, una degustación gratuita de migas con sardinas. Tras la incineración de la sardina, los dolientes pudieron consolarse con una buena chocolatada con perrunillas.

La programación carnavalesca ha continuado durante las jornadas de este lunes y martes, con talleres y actividades lúdico-deportivas para niños de entre 6 y 12 años de edad a cargo del alumnado de la Escuela Profesional Aguablanca 111, en la especialidad de Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil.