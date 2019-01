VEREDICTO DEL JURADO Condenado por asesinato el autor del apuñalamiento mortal de Monesterio El acusado sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial. / PAKOPÍ El jurado ha considerado que la victima no tuvo defensa, aunque la fiscalía pedía homicidio NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 25 enero 2019, 18:27

Asesinato sin atenuantes ni agravantes, lo que supone una condena de 15 a 20 años de cárcel. El jurado ha condenado a José J. V. por el apuñalamiento que le costó la vida a Ismael I. V. el 21 de julio de 2017 en Monesterio.

El veredicto del jurado ha sido contundente, incluso ha superado la petición de la fiscal que consideraba los hechos un homicidio con atenuantes y pedía 12 años y seis meses. Tras escuchar la decisión del jurado, la representante del ministerio público ha elevado su solicitud a 15 años. Sin embargo, una de las acusaciones particulares, la que pedía la condena por asesinato durante el proceso, ha mantenido que la pena debe elevarse al máximo al ser sin atenuantes o agravantes, a los 20 años.

La defensa, por su parte, ha anunciado que recurrirá este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El condenado ha mantenido durante el proceso que mató a Ismael, pero en legítima defensa al temer por su vida durante una pelea.

¿Qué pasó?

El 21 de julio de 2017, Ismael I. V, de 29 años, murió tras recibir una puñalada en el pecho que le atravesó el ventrículo izquierdo. Estaba en el paseo de Extremadura de Monesterio y el navajazo se lo dio José J. V, de 52 años, durante una discusión. Eran vecinos de toda la vida, pero llevaban un tiempo enfrentados porque el padre de José, el patriarca de una familia gitana, había exigido que la novia de Ismael se marchase de la localidad con sus hijos.

El juicio

La Fiscalía consideró durante el juicio que se trata de un homicidio con el atenuante de trastorno en el control de los impulsos, por lo que pedía 12 años y medio de cárcel.

La representante del Ministerio Público negó durante el juicio la versión del acusado. José J. V. que defendía que, en el transcurso de la pelea, Ismael le quitó su bastón, con el que admitió que había tratado de golpear al joven, y le dio con él en la cabeza y en la espalda (sufrió una brecha y hematomas, según confirmaron los médicos). El acusado aseguraba que temió por su vida y, cuando estaba de rodillas, encontró la navaja en el suelo y se defendió con ella. La fiscal, sin embargo, aseguró que el arma era del procesado. Indicó que la prueba es que tenía restos de ADN de José en el mango y, además, fue encontrada después del crimen en su casa. «Es paradójico que, si la navaja no es tuya, tengas tiempo de recogerla y esconderla», dijo la fiscal.

La acusación particular que representa a los padres de Ismael, el letrado José María Cerón, pedía 15 años por homicidio. Es una pena mayor que la de la fiscal porque no acepta que exista un atenuante. Este abogado rechazó ayer el informe del psicólogo solicitado por la defensa, que aseguró que tiene graves dificultades en el control de los impulsos, y dio mayor credibilidad al estudio que le realizaron durante un ingreso hospitalario, solo unos días antes de los hechos, que concluyó que sufría una depresión leve.

La segunda acusación particular, que lleva a cabo el letrado Fernando Fontán en representación de la pareja de Ismael, considera que se trata de un asesinato. «Lo tenía en la cabeza antes de ese día y no hay forma de defenderse de una puñalada en el corazón, no hay heridas defensivas. Eso es alevosía», aseguró en sus conclusiones.

Fontán también recordó los testimonios de los guardias civiles que trataron con José tras el apuñalamiento. Testificaron que el acusado dijo frases como: «Es mejor tratar con los civiles que tratar con los curas» o «he hecho lo que tenia que hacer», refiriéndose al mandato de su padre de expulsar a esta familia de Monesterio.

Por último, Enrique González de Vallejo, el letrado que defiendía al procesado, insistió en que se trata de un caso de legítima defensa, por lo que pidió la absolución. «Fue una agresión brutal de una persona joven, fornida, de 1,89 de altura, que golpeó con un bastón a un hombre de 52 años. José tenía derecho a la vida y fue lo único que pudo hacer».

González de Vallejo también destacó que Ismael tenía restos de cocaína en sangre, por lo que podría estar más agresivo e insistió en que la navaja era del joven y se le cayó.