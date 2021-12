La 'Campaña de Juguetes' de Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur llegará a unos 150 menores de ambas comarcas

La Asamblea Comarcal Tentudía-Campiña Sur de Cruz Roja ya se encuentra trabajando desde hace varias semanas en su tradicional ' Campaña de Juguetes'. Bajo el lema 'Sus derechos en juegos', el objetivo que viene persiguiendo la institución, año tras año, es que ningún niño se quede sin juguetes bajo el árbol de Navidad el día de Reyes, sea cual sea su situación familiar.

Desde Cruz Roja prevén atender alrededor de ciento cincuenta niños y niñas de la comarca y su entorno. Una treintena pertenecen a Monesterio. Los restantes proceden de las localidades de Calera de León, Fuente de Cantos, Montemolín, Puebla del Maestre, Azuaga, La Cardenchosa, Llerena, Usagre, Malcocinado, Pallares, Santa María de Navas, Villagarcía de la Torre, Valencia del Ventoso y Berlanga. Un radio de actuación que este año se ha visto ampliado tras el proceso de comarcalización que las Asambleas de Cruz Roja de Monesterio y Fuente de Cantos han experimentado, y que ha supuesto la fusión de ambas en un único ente.

Donaciones en Monesterio

Esta campaña, ejecutada por el Departamento de Juventud de la casa en colaboración con el de Inclusión Social, involucra varias actuaciones que ya se han puesto en marcha durante los últimos días. El objetivo es recolectar juguetes para repartir entre las familias con menos recursos. Por esta razón, se ha difundido a través de redes un cartel que anima a toda la población a colaborar donando un juguete. En Monesterio, las personas que así lo deseen podrán hacer su aportación de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas en la Asamblea local, sita en Paseo de Extremadura, número 290. Desde la institución recuerdan que los juguetes donados deben ser nuevos, por equidad y no discriminación; no bélicos; no sexistas; y, a ser posible, cooperativos, educativos y sostenibles, para cumplir con los principios de Cruz Roja.

Por otro lado, las demás localidades involucradas también están llevando a cabo colectas y actividades sensibilizadoras. Es el caso de municipios como Llerena, donde el pasado domingo, en colaboración con Cáritas, se organizó una recogida de juguetes. Por su parte, Fuente de Cantos también prepara actividades en la misma línea. Asimismo, el pasado fin de semana los voluntarios se desplazaron hasta un hipermercado de Zafra para seguir acopiando juguetes.

Espíritu solidario

Elena Ambrona, directora de Cruz Roja Juventud Tentudía - Campiña Sur, agradece la colaboración de todos los ciudadanos y destaca «el gran espíritu solidario de los vecinos y vecinas de la zona». Además, elogia la labor de asociaciones monesterienses como Corona Chica Piñón Grande, que cada año destina el importe de las inscripciones de la carrera San Silvestre a la institución para contribuir a la causa. Con estas ayudas, a las que se suma la financiación interna de la institución, es posible que todos los niños y niñas tengan acceso a un juguete que les haga sentir la magia de la Navidad. De igual modo, quiere agradecer a todos los voluntarios de Cruz Roja en comarca, ya que «sin ellos no sería posible dibujar sonrisas esta próxima noche de Reyes».