La alcaldesa de Calera de León toma posesión sin los concejales de la oposición del PP
ISABEL AMBRONA Domingo, 16 junio 2019

Mercedes Díaz Baños -del PSOE- tomó en la mañana de ayer, sábado, posesión como alcaldesa de Calera de León, con una particularidad, sin la presencia de los tres concejales del Partido Popular, que forman parte de la oposición, y consecuentemente del nuevo Gobierno Local del municipio.

Las causas que han llevado a su no asistencia a esta convocatoria las explica un documento, en el que los populares establecen que están «en desacuerdo con la celebración del Pleno constitutivo de la Corporación Municipal de Calera de León, en el Claustro del Conventual Santiaguista», puesto que, según dicen, no se les ha sido comunicado que la sesión se celebrara en la Casa Consistorial y no se da ninguna circunstancia de fuerza mayor.

Desde el PSOE explican que se ha optado por celebrar el Pleno de Constitución en el Claustro del Conventual, dado que el Salón de Plenos se les queda pequeño para recibir a todos los ciudadanos.

Así, el nuevo Gobierno Local de Calera estará formado por cuatro concejales del PSOE, una lista encabezada por Mercedes Díaz Baños, como alcaldesa, tras obtener la mayoría de los votos, y por los concejales Raúl Pérez Zapata, Milagros Delgado Gata y Francisco José Gata, además de los tres del Partido Popular.