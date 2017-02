Robos cada vez más seguidos en Monesterio

Una semana y dos días. Este es el tiempo que ha transcurrido en Monesterio desde el último robo, registrado en el Polígono Industrial ‘El Alconocal’ en una empresa de recambios del automóvil el pasado día 11 de este mes.

En esta ocasión, el nuevo suceso se producía durante la noche de ayer domingo, 19 de febrero, en una óptica situada en la travesía de la Nacional 630 a su paso por Monesterio, donde los ladrones han roto el escaparate con una maza –según apunta la Guardia Civil- para poder acceder al interior y así sustraer la mercancía, provocando un gran destrozo.

Además de lo aparatoso, lo más llamativo del suceso es la tranquilidad con la que los ladrones habrían asaltado el establecimiento y la hora, «en torno a las doce de la noche» -según nos comenta una vecina-, una hora temprana a la que aún hay tránsito de personas por la vía.

Y es que, fueron los propios vecinos quienes al escuchar muchos golpes salieron a la calle y se encontraron con la escena: «un coche, tipo ranchera, aparcado en la travesía dirección Sevilla y cuatro hombres encapuchados; dos de ellos accediendo al establecimiento».

Mario Zambrano, propietario de la óptica que reside en la localidad vecina de Fuente de Cantos, donde también dispone de otro establecimiento, calcula que el robo se produjo en dos o tres minutos; tiempo transcurrido entre que el sistema de seguridad le avisa por primera vez tras haber saltado la alarma hasta que le vuelven a notificar la presencia de dos hombres encapuchados en el local, gracias al visionado de las cámaras de seguridad.

«Se habrán llevado alrededor de 180 o 200 gafas de sol de marca, por valor de 10.000 o 12.000 euros aproximadamente», nos explica Zambrano.

Preguntado por la dinámica de robos que actualmente se están produciendo en el municipio, el propietario nos ha confesado que «le preocupan mucho», ya que esta no es la primera vez que le sucede algo parecido. «El gran problema de esto para mí va a ser que ahora, todas las noches cuando me acueste, no voy a estar tranquilo. Poner solución a este tipo de robos es muy complicado, la Guardia Civil vino muy rápido, pero ya había pasado todo», concluye.