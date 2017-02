El robot que los GEAS usarán para busca a Manuela Chavero en el Pantano tiene una mayor visibilidad que el ojo humano

Dos parejas de efectivos del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han realizado durante la mañana de hoy dos inmersiones, de treinta minutos cada una de ellas, en las aguas del Pantano de Tentudía, lugar donde la próxima semana se llevará a cabo un nuevo rastreo en el marco de la búsqueda de Manuela Chavero, desaparecida desde hace ya siete meses.

El objetivo marcado en la jornada de hoy, según ha explicado a los medios, Juan Moreno, responsable del grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas en Extremadura, es «tratar de ver qué condiciones de visibilidad tiene la zona para, a partir del lunes, empezar a trabajar con un robot subacuático especializado que nos van a proporcionar compañeros de Sevilla». Moreno también ha aclarado que la actuación de hoy está basada únicamente en «preparar el trabajo de cara al lunes», que es cuando se comenzará la búsqueda más exhaustiva.

Ante preguntas sobre las dificultades que los submarinistas podrían encontrarse en la búsqueda, Moreno ha señalado que lo más reseñable es «la falta de visibilidad, ya que el fondo es muy irregular y no presenta un suelo definido».

El robot

Moreno también ha confirmado que los rastreos para encontrar algún indicio o pista que conduzca al paradero de Chavero, están previstos para los próximos lunes, martes y miércoles. Serán un total de seis submarinistas de la unidad subacuática, procedentes de Extremadura y Andalucía, los que se desplegarán por el embalse con la ayuda de un robot especializado.

Pequeño, manejable, con una brújula para orientarse y con una mayor visibilidad que el ojo humano, el robot será tirado desde la superficie del embalse con una guía, previamente marcada que irá siguiendo. También está la opción de montarle campos de búsqueda, «una opción más efectiva, ya que es como si lo hiciera una persona pero con la calidad de visión del robot» ha explicado el responsable de la Unidad Especializada.

Aunque el pantano y su entorno ya han sido revisados en otras ocasiones, con esta nueva operación se pretende acceder a zonas más profundas.

Estas labores no se deben a ningún nuevo indicio, sino que responden a las iniciativas dentro del plan de búsqueda que se realiza.

La familia

Por su parte, Emilia Chavero, hermana de la desparecida, ha explicado esta misma mañana a HOY Monesterio que «no le queda otra que tomarse toda esta situación con tranquilidad» ya que «la ansiedad no me sirve de nada». Emilia también nos ha confesado que tiene «muchas esperanzas» puestas en que su hermana no aparezca en el pantano y que aún mantiene «una pequeña esperanza de encontrarla con vida y que todo esto tenga un buen final».