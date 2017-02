La delegada del Gobierno en Extremadura insiste que la DIA de Aguablanca es un "tema técnico"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha insistido en que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) referida a la Mina Aguablanca de Monesterio (Badajoz) es un "tema técnico" y que la "primera" que tiene "verdadero interés" en que se emita es ella por el "perjuicio" que puede causar.

"Ya he dicho muchas veces sobre ese tema que es un tema estrictamente técnico, que no es un tema político porque yo creo que tanto la ministra como el secretario de Estado y como esta delegada tenemos verdadero interés en resolver el tema y además cuanto antes", ha recalcado Herrera a preguntas de los periodistas sobre este asunto.

En este sentido, ha destacado que "no" pueden "obligar a los técnicos que en un momento determinado no tengan claro el emitir un informe y pidan otra documentación complementaria", por lo que ha reiterado que ella misma es la "primera" que tiene "un verdadero interés precisamente por el perjuicio que puede causar o no causar a la gente de aquí".

"De todas maneras, yo creo que la DIA no es condición sine qua nom para otras cosas, pero vamos no soy la competente para decirlo", ha incidido Herrera, para matizar que desde la Delegación están "como siempre preguntando prácticamente a diario en el Ministerio cómo va el tema", que "no es un tema en ningún momento político" en el que puedan tomar "una decisión" a este nivel "si no es un criterio estrictamente técnico".

Por favor que agilicen la DIA

Por ello, ha apuntado que "lo único" que pueden hacer es pedir a los técnicos que "por favor en virtud de las consecuencias que pueda tener" la DIA que "agilicen, tanto de una forma positiva como de una forma negativa" estos trabajos porque "lo que se quiere saber es ya" si esta Declaración "puede ser negativa o puede ser positiva".

Así y en aras a ello, ha dicho, "cuando hay dudas se solicitan informes complementarios para poder abundar en esa resolución que tienen que emitir los técnicos".

Por otro lado y sobre la reunión que pretenden mantener con ella los mineros, el comité de empresa y los alcaldes afectados, la delegada del Gobierno ha concretado que no le ha llegado la solicitud pero que "por supuesto" les va a recibir, y aunque no se ha determinado el día "en cuanto pueda" lo hará.

Cristina Herrera ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en Badajoz en la que ha presentado el balance de criminalidad en Extremadura correspondiente al año 2016.