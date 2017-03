Edu Moya y el Cacereño llegan a un acuerdo de desvinculación

Los 19 minutos disputados el pasado 12 de febrero en el Nuevo Vivero de Badajoz fueron los últimos que Edu Moya jugará con la elástica del Cacereño. El lateral derecho y el club de la carretera de Salamanca han llegado a un acuerdo de desvinculación al que tan solo falta ponerle la rúbrica. No obstante, la decisión consensuada está tomada y el futbolista natural de Monesterio ya no entrena con los que hasta ahora han sido sus compañeros de equipo.

El experimentado lateral derecho de 36 años se centrará ahora en otros proyectos profesionales después de que no se haya formalizado un acuerdo verbal que contemplaba la posibilidad de que el jugador continuase una segunda temporada ligado al club verdiblanco.

Con 15 partidos disputados, tan solo cinco de ellos completos, Edu Moya ya mostró el pasado martes en las páginas de este diario su disconformidad con el papel ostentado en el equipo dirigido por Adolfo Muñoz: «Mi situación no es la esperada», reconocía entonces.

Y es que el que fuese jugador de equipos como el Tenerife, el Mallorca o el Recreativo de Huelva ha visto cómo un Carlos García en plena efervescencia futbolística ha asumido las riendas del carril derecho en el Cacereño en detrimento del ya exfutbolita verde.

De esta forma, el Cacereño se queda con una veintena de jugadores en su plantilla. Desde la entidad se expresa que se buscará algún reemplazo, aunque el mensaje es el mismo que el del pasado mercado invernal: «No vamos a fichar por fichar», se lanza desde la junta directiva cacereña.

Por lo demás, el equipo intenta permanecer ajeno a los movimientos extradeportivos con la mente puesta en el partido de mañana en Navalmoral de la Mata ante el Moralo (Municipal, 20.00 horas). Se espera que para tal cita pueda llegar el atacante Martins Diop, cuya evolución en los últimos días ha generado confianza en el cuerpo técnico. No obstante, las próximas horas serán determinantes para conocer si puede ser o no de la partida. Por su parte, el lateral izquierdo Santi Polo, aún recuperándose de sus últimas dolencias, está prácticamente descartado.

En el Cacereño se continúa trabajando en otros frentes institucionales, como es el caso de la organización de un torneo de canteras con equipos de la ciudad y de la región extremeña, que podría ver la luz de forma inminente.